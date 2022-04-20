الاتحاد الإفريقي يوجه 150 ألف دولار لجهود الإنقاذ في جنوب إفريقيا

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أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن تبرع بقيمة 150 ألف دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع للاتحاد لدعم جهود الاستجابة والإنقاذ التي تبذلها حكومة جنوب إفريقيا بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.



وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل وتعازيه الصادقة للأسر المتضررة في أعقاب الفيضانات المدمرة في إقليم كوازولو ناتال، التي خلّفت مئات القتلى وتسبّبت في دمار هائل للمنازل والبنية التحتية

وأكد رئيس المفوضية مجددًا على الدعم والتضامن الصادق والثابت مع جنوب إفريقيا حكومةً وشعبًا خلال هذا الوقت العصيب.