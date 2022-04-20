الأمير هارى: أريد فقط التأكد من وجود "الأشخاص المناسبين" حول الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن تصريحات الأمير هارى الأخيرة أثارت جدلا واسعا فى الصحف البريطانية، حيث قال فى حوار مع برنامج "توداى شو" على قناة "إن بى سى" الأمريكية إنه يريد حماية الملكة إليزابيث ويريد التأكد من وجود "الأشخاص المناسبين من حولها".

واعتبرت الصحيفة أنه كان يقصد بهذا والده الأمير تشارلز وأخيه دوق كامبريدج، الأمير وليام.

وقال هاري إن الملكة إليزابيث كانت "في حالة جيدة" خلال اجتماعهما الأخير ، مضيفا "كان الأمر رائعًا أن أكون معها ، كان من الرائع رؤيتها ، إنها في حالة جيدة".

والتقى هاري وزوجته ميجان ماركل أيضًا بأمير ويلز ، الأمير تشارلز بعد أن وصلا من منزلهما في الولايات المتحدة قبل السفر إلى هولندا لحضور ألعاب "أنفيكتوس"، التي أسسها الدوق وأصبح الآن راعيًا خاصًا لها.

وقال هاري عن الملكة: "إنها تتمتع دائمًا بروح الدعابة معي وأنا فقط أتأكد من أنها محمية وأن الأشخاص من حولها مناسبين.

وأكد "أنا وميجان تناولنا الشاي معها ، لذلك كان من الجيد حقًا تبادل أطراف الحديث معا."

وأضاف الدوق أنه على الرغم من استمتاعه بزيارة المملكة المتحدة ورؤية جدته ، إلا أن منزله يظل في الولايات المتحدة، مؤكدا " الوطن بالنسبة لي الآن ، في الوقت الحالي ، في الولايات المتحدة" ، قال "لقد تم الترحيب بنا بأذرع مفتوحة ولدينا مثل هذا المجتمع الرائع في سانتا باربرا."

وانتقل الزوجان إلى كاليفورنيا بعد قرارهما التنحي عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020 ، قائلين إنهما يريدان حياة جديدة تتسم بالحرية الشخصية والمالية. زيارة الدوق إلى المملكة المتحدة هي الثالثة له منذ مارس 2020.

واضطرت الملكة ، التي احتفلت بعيد ميلادها السادس والتسعين يوم الخميس ، إلى الانسحاب من العديد من الفعاليات ، بما في ذلك قداس الكنيسة في عيد الفصح، بسبب مشاكل في التنقل.

ويشارك في دورة ألعاب "أنفيكتوس"، التي تختتم يوم الجمعة، 500 جريح أو مريض من العسكريين والمحاربين القدامى من 20 دولة يتنافسون في أسبوع من الرياضات التكيفية.

ويتخذ هاري إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب حمايته من الشرطة في المملكة المتحدة.