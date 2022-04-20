الأغذية العالمى يحذر من ارتفاع عدد الجياع لـ20 مليونا بسبب الجفاف بالقرن الأفريقى

كتبت : هند المغربي

حذر برنامج الأغذية العالمي من ارتفاع عدد الجياع من 14 مليون شخص إلى 20 مليون شخص خلال عام 2022 في القرن الافريقي ، وذلك على خلفيه احتجاب الأمطار التي تشتد الحاجة إليها إلى جانب تداعيات الصراع في أوكرانيا، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء والوقود إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق بيان المنظمة الأممية يواجه الصومال خطر المجاعة، ونصف مليون كيني على بُعد خطوة واحدة من المستويات الكارثية للجوع، وفي إثيوبيا تتجاوز معدلات سوء التغذية بكثير عتبات الطوارئ والوقت ينفد بسرعة للعائلات التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة

وقال مايكل دانفورد، المدير القطري لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي: "نعلم من التجارب السابقة أن العمل مبكرا لتجنب كارثة إنسانية أمر حيوي، لكنّ قدرتنا على إطلاق الاستجابة كانت محدودة بسبب نقص التمويل حتى الآن."

وأضاف " في إثيوبيا، فشلت المحاصيل ونفق أكثر من مليون رأس من الماشية، ويستيقظ ما يُقدّر بنحو 7.2 مليون شخص جوعى كل يوم في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا حيث تكافح البلاد مع أشد موجة جفاف منذ عام 1981.

وفي كينيا، ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة بأكثر من أربعة أضعاف في أقل من عامين. وفقا "لتقييم الأمطار القصيرة" ترك الجفاف المتصاعد بسرعة 3.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أما في الصومال، فيواجه حوالي ستة ملايين شخص (40 في المائة من السكان) انعدام أمن غذائي حاد (، هناك خطر حقيقي للغاية بحدوث مجاعة في الأشهر المقبلة إذا لم تهطل الأمطار ولم يتم تلقي المساعدة الإنسانية.

وأشار البيان الى انه يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لدعم ثلاثة ملايين شخص بحلول منتصف هذا العام.

وأوضح البيان انه من المرجح أن تكون البلدان المتضررة من الجفاف في منطقة القرن الأفريقي هي الأكثر تضررا من آثار الصراع في أوكرانيا – فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بالفعل، لا سيّما في إثيوبيا (66 في المائة) والصومال (36 في المائة) وتعتمد الدولتان بشكل كبير على القمح من دول حوض البحر الأسود، كما أن تعطّل الواردات يهدد الأمن الغذائي بشكل أكبر ، كما تضاعفت تكاليف الشحن عبر بعض الطرق منذ يناير 2022.

ولفت البيان أنه على مدى الأشهر الستة المقبلة، سيحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 473 مليون دولار لتوسيع نطاق المساعدة وإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء البلدان الثلاثة – إثيوبيا وكينيا والصومال.