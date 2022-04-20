أفضل عادات الأكل لإنقاص الوزن بشكل صحى

كتبت إيناس البنا

فقدان الوزن هدف مشترك هذه الأيام، من مرضى السكر إلى مرضى القلب إلى عشاق اللياقة البدنية، يعمل الكثير من الناس على تحديد محيط الخصر لأسبابهم الخاصة.

بينما يعتمد بعض الناس على التدريبات لفقدان الوزن، هناك آخرون يعتمدون على التغييرات الغذائية لتحقيق نفس الشىء، ومع ذلك يفشل الكثيرون فى الحفاظ على النتائج، لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى التقنيات المستدامة لفقدان الوزن وسيساعد النظام الغذائى فى هذه الحالة مرة أخرى.

ويقول الخبراء إن اتخاذ خطوات صغيرة يمكن تكرارها يمكن أن يساعد فى الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت، إذا كان الهدف يبدو أقل قابلية للتحقيق، فمن الأرجح ألا يتخذ أى إجراء تجاهه، لذلك ابدأ بتحديد أهداف أصغر ثم اعمل نحو إنجاز أكبر، وبمرور الوقت يمكن أن يصبح الأمر نفسه جزءًا من روتينك.

وفى هذا التقرير نلقى نظرة على بعض الحيل التي يوصي بها الخبراء لـفقدان الوزن وفقا لموقع times news مرة واحدة وإلى الأبد.

لاحظ أنماط تفكيرك:

عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الصحية، فمن الممكن أن تتعرض للفوضى وسط 10 أشياء جيدة، من الإقلاع عن السكر إلى التحكم فى تناول الكربوهيدرات والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يحدث الكثير قبل اتباع العادات التى تساعد على إنقاص الوزن، وقد يضر هذا أكثر مما ينفع من خلال حرمان جسمك مما قد يحتاجه؛ وبمجرد التوقف عن النظام الغذائي، من المحتمل أن تقع فريسة لآلام الجوع غير المنضبط، وارتفاع السكر في الدم ، وزيادة الوزن. كن لطيفًا ، وسهلًا في النظام الغذائي وعملية إنقاص الوزن.

لا تركز كثيرًا على الميزان:

يمكن أن يكون فقدان الوزن بطيئًا أيضًا، لكن هذا لا يجب أن يثنيك عن الاستمرار، اعمل على فقدان الوزن الصحى الذى يسمح لك بزيادة القوة وكتلة العضلات مع زيادة الطاقة والقدرة على الحركة.

ركز على جانب "الكيفية":

فى كثير من الأحيان يركز الناس على ما يأكلونه وما لا يأكلونه بدلاً من التركيز على كيفية حصولهم على الطاقة المطلوبة من خلال الخيارات والتدريبات الصحية الأخرى.

خذ الأمور ببطء:

بدلاً من التسرع فى خطط النظام الغذائى، خذ وقتك وكن لطيفًا مع نفسك وقم بتعريف جسمك ببطء على التغييرات.

تتبع ما تأكله:

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والحفاظ عليه، من المهم أن تضع فى اعتبارك ما يأكله المرء وكميته. هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الاستمرار في حساب السعرات الحرارية في كل وجبة - بدلاً من ذلك ، فهذا يعني أن المرء يحتاج إلى رسم خطة نظام غذائي مستدام لا يحرم الجسم مما يحتاجه مع الانتباه أيضًا.

خطِّط مسبقًا:

عندما يكون الإنسان جائعًا بالكاد يفكر المرء في تناول طعام صحي أو غير صحي - وبدلاً من ذلك ينتهي به الأمر بتناول كل ما هو في متناول اليد أو كل ما هو متاح، لذلك من المهم التخطيط للوجبات بالطريقة الصحيحة. يجب على المرء أن يختار الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون وإبقائها على مقربة بحيث لا تكون الوجبات المصنعة هي اختيارك المفضل عند الجوع.