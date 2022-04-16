أهم نصائح يجب اتباعها أثناء نظام تقليص السعرات الحرارية

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يستخدم تقليص السعرات الحرارية كأسلوب شائع لفقدان الوزن، ومع ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بالناس إلى الشعور بالذنب أثناء محاولتهم مواكبة مثل هذا الأنظمة لأنهم تركوا غير راضين وجائعين، هل يلقي بظلاله على عقلك الصحة الطريقة الصحيحة لاتباع نظام غذائي؟ بالطبع لا.

لكن لا داعي للقلق، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان عدم تجويعك أثناء اتباع ملف حمية نقص السعرات الحرارية.

نصائح لعدم الجوع



فيما يلي بعض الطرق لتجنب الجوع أثناء الاعتماد على أنظمة تعتمد على نقص السعرات الحرارية وفقا لموقع " webmd":

قلل السعرات الحرارية ولكن تناول المزيد:



أظهرت الدراسات أنه في بعض الأحيان، ليس الطعام هو الذي يجعلنا نشعر بالشبع، بل الكمية. املأ طبقك بالكثير من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الأطعمة والخضروات القائمة على الماء، والمكسرات، والبذور، وما إلى ذلك، وانغمس في تجربة وجبة مليئة بالشبع.

لا تنس المشروبات:



المشروبات مثل الماء وعصائر الفاكهة غير المحلاة وغيرها، على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، لديها القدرة على إخماد الجوع والشبع، لذلك، لكي تشعر بالشبع، يمكنك اتباع تكتيكات مثل شرب الماء قبل الوجبة وبعدها، وبدء الصباح بالماء، واستبدال الصودا بالعصير، وشرب العصائر أثناء وقت الوجبة الخفيفة، وما إلى ذلك.

ابدأ بالمقبلات:



لا يمكن للمقبلات الصحية منخفضة السعرات الحرارية أن تساعد في تهدئة الجوع إلى حد ما فحسب ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل السعرات الحرارية في الطبق الرئيسي دون الشعور بالجوع، بعض المقبلات الصحية التي يمكنك تناولها هي قطع الفاكهة / الخضار

قم بإجراء مقايضات صحية:



هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية مع بدائلها منخفضة السعرات الحرارية المتاحة والتي غالبًا ما يتجاهلها الناس، هذه البدائل مشبعة ومغذية ولذيذة مثل نظيراتها عالية السعرات الحرارية. يمكنك إجراء هذه المقايضات لتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها مع عدم المساومة على النكهة. تشمل بعض المقايضات المايونيز مع الخردل والزبدة بالأفوكادو.

اختر الأطعمة المليئة بالشبع:



عند العمل على تقليل السعرات الحرارية، قد يكون من الحكمة تناول كمية أقل من الطعام الذي يشبع حتى لو كنت تأكل أطعمة منخفضة السعرات الحرارية. لذلك ، تأكد من اختيار الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع مثل السبانخ والفاصوليا والحمص ، إلخ.