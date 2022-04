محكمة بريطانية تحدد تاريخ الحكم فى تسليم مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة

حددت محكمة لندن يوم 20 أبريل تاريخا للحكم في تسليم مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد اتهامه بـ"التآمر لاختراق حواسيب خاصة بوزارة الدفاع الأميركية".

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت النظر في استئناف أسانج على قرار تسليمه للولايات المتحدة.

NEXT HEARING: Westminster Magistrate's Court, Wednesday April 20, a.m.



The magistrate will issue the order to extradite Julian #Assange to the United States. The order will then go to @pritipatel for approval. Assange's defence will make submissions to Patel (deadline 18 May). pic.twitter.com/YBn5ZCAAkt