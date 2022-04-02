اليوم السابع
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السبت، 02 أبريل 2022 11:08 م
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محكمة بريطانية تحدد تاريخ الحكم فى تسليم مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة

السبت، 02 أبريل 2022 10:00 م
محكمة بريطانية تحدد تاريخ الحكم فى تسليم مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة جوليان أسانج - وكالات
وكالات

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حددت محكمة لندن يوم 20 أبريل تاريخا للحكم في تسليم مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد اتهامه بـ"التآمر لاختراق حواسيب خاصة بوزارة الدفاع الأميركية".

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت النظر في استئناف أسانج على قرار تسليمه للولايات المتحدة.


جوليان اسانج

ويكيليكس

بريطانيا

لندن

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الولايات المتحدة

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