ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية من الماريجوانا والكوكايين ومطحنة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري بحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، أستوقف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود محمد شحاته مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات العضوية، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها 12 من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنه بها نفس النبات المخدر و3 أكياس صغيره بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.

أمر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الي النيابة المختصة.