خبراء لـ"جارديان": روسيا تصعد الحرب السيبرانية فى معركتها ضد أوكرانيا والغرب

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحرب في أوكرانيا أصبحت مصحوبة بتهديد دائم متمثلة فى حدوث كارثة إلكترونية، حيث يظل الخبراء والمسئولون العسكريون الأمريكيون في حالة تأهب قصوى لأي عمليات اختراق محتملة. وبينما لم يأتِ الحدث الكبير بعد، وتستمر المعركة على الإنترنت في التصعيد.

وحذر ضباط استخبارات بريطانيون يوم الخميس من أن روسيا تسعى بشكل متزايد إلى أهداف إلكترونية مع توقف حملتها العسكرية البرية في أوكرانيا. وكشفت تقارير إضافية ، الأربعاء ، أن قراصنة روس حاولوا مؤخرًا اختراق شبكات الناتو وجيوش بعض دول أوروبا الشرقية.

وقالت تيريزا بايتون، خبيرة الأمن السيبراني ورئيس قسم المعلومات السابق في البيت الأبيض ، إن هذه التطورات أظهرت أن "الأمور تسخن" على الجبهة الإلكترونية. قالت: "يجب أن نستعد للأسوأ وأن نعمل في أفضل حالاتنا".

ومع ذلك ، أشارت بايتون إلى أن روسيا كانت بطيئة جدًا في نشر التكتيكات الإلكترونية في الحرب حتى الآن. وقالت إنه قد يكون هناك عدد من الأسباب لذلك: قد لا يشعر بوتين بالحاجة إلى استخدام الهجمات الإلكترونية في استراتيجيته في هذه المرحلة من الحرب، أو قد يرغب في تجنب الانتقام الإضافي الذي وعدت به الولايات المتحدة في حالة حرب إلكترونية.

وأضافت الصحيفة، أن بوتين ربما يكون أيضًا "يلعب لعبة طويلة" ويجعل عملاءه الإلكترونيين يتسللون إلى أعداء مختلفين ويكسبون موطئ قدم ، ثم ينتظر حتى يقرر شن هجوم إلكتروني.

وقالت بايتون: "من المحتمل أن تكون الهجمات الرقمية جارية وغير مفهومة تمامًا في ضباب الحرب البرية".

وعلى الرغم من أن روسيا كانت بطيئة في تنفيذ هجمات كبيرة، إلا أنها كانت تستهدف أوكرانيا بطرق أخرى. في 24 فبراير ، تم تعطيل أكثر من 10000 مودم لمزود النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Viasat في عملية قرصنة نسبها المسئولون الأمريكيون إلى روسيا.