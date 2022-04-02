اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الملك سلمان تشارك فى تنظيم النسخة الرابعة من رالى السيارات الكهربائية

السبت، 02 أبريل 2022 01:35 م
جامعة الملك سلمان تشارك فى تنظيم النسخة الرابعة من رالى السيارات الكهربائية جانب من المشاركة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التعليم العالى ، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس ، أن  جامعة الملك سلمان الدولية شاركت في تنظيم رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع في نسخته الرابعة، الذي أقيم، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتوى  محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الجامعات وعُمداء كليات الهندسة والمُهتمين بصناعة السيارات الكهربائية.
 
ومن جانبه، أوضح د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تهدف إلى طرح برامج أكاديمية بينية مُتميزة في مختلف المجالات العلمية، والتي تتسم بالتوازن بين المعارف والمهارات لخلق جيل جديد من الخريجين، ويكون لديهم القدرة على المُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن الجامعة تعد واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تهدف إلى خلق القيمة المُضافة بالترابط مع الصناعة والمجتمع المُحيط لإعلاء شعار "صنع في مصر".
 
وتأتي مشاركة جامعة الملك سلمان الدولية في تنظيم فعاليات رالي السيارات الكهربائية الرابع، ضمن أهداف واستراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل الجامعة على طرح برامج أكاديمية مُتميزة في هذا المجال الهام.
 
جدير بالذكر، أنه شارك في المرحلة النهائية للرالي، 24 فريقًا من 24 جامعة مصرية والتي ضمت العديد من طلاب الجامعات المُشاركة ورجال الصناعة والإعلام، وقد انبثقت فكرة الرالي لأول مرة عام 2017 ضمن الخطة التنفيذية الأولى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2014-2018)، وذلك ضمن محور تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا، وهي المبادرة التي دشنها د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
IMG-20220401-WA0015
 
IMG-20220401-WA0012
 

 


التصنيع المحلى

جامعة الملك سلمان

الجامعات الأهلية

البحث العلمى

رالى السيارات الكهربائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية: استفادة أكثر من 100 طالب من المنح الدراسية

الأربعاء، 23 مارس 2022 12:01 م

جامعة الملك سلمان الدولية تحتفل بالذكرى الـ33 لعودة طابا لأحضان الوطن

الإثنين، 21 مارس 2022 11:10 ص

جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مؤتمرا حول التنمية المستدامة في جنوب سيناء

الخميس، 17 مارس 2022 05:53 م

جامعة الملك سلمان الدولية تُنظم حفلًا طلابيًا وتكرم المُتفوقين

الأربعاء، 02 مارس 2022 06:39 م

الطاقة الذرية تبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة