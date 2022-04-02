وأضاف متحدث الحكومة - في بيان - أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سوف يستقبل المستشار الألماني في مباحثات ثنائية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتركز على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فضلاً عن القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.