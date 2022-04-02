الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين حول العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم

ريهام عبد الله

هنأ أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المسلمين فى مختلف أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: "أبعث بأحر تمنياتى حيث يبدأ المسلمون فى جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، فى تهنئته للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، "يعلمنا القرآن الكريم أن الله خلق أممًا وقبائل، لنتعرف على بعضنا بعضًا، دعونا نتعلم من بعضنا البعض ونبنى معا عالما يسوده السلام".



أنطونيو جوتيريش

ويشار إلى أن الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا، دوقة كورونوال، حرصا، أيضًا - فى وقت سابق من اليوم السبت - على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمى لـ"كلارينس هاوس"، عبر موقع "إنستجرام"، صورة الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، من زيارة سابقة لهما إلى الجامع الأزهر فى القاهرة.

وعلق الأمير تشارلز على الصورة: "السلام عليكم، بينما يبدأ المسلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والكومنولث الأوسع، فترة من الصيام والصلاة في بداية شهر رمضان، تنضم إليّ زوجتي في اغتنام هذه الفرصة لنقل أحر تمنياتنا إلى جميع من يحتفلون بهذا الشهر".