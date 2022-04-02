الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين حول العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم

هنأ أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المسلمين فى مختلف أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: "أبعث بأحر تمنياتى حيث يبدأ المسلمون فى جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، فى تهنئته للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، "يعلمنا القرآن الكريم أن الله خلق أممًا وقبائل، لنتعرف على بعضنا بعضًا، دعونا نتعلم من بعضنا البعض ونبنى معا عالما يسوده السلام".
أنطونيو جوتيريش
وأضاف: "يوفر رمضان وقتًا للتفكير في بركاته الخاصة وللتعبير عن الامتنان، إن إحدى أعظم طرق إظهار الامتنان في الإسلام، كما أفهم، هي خدمة من هم أقل حظًا في مجتمعنا، لا يتوقف كرم روح المسلمين وكرم ضيافتهم عن إدهاشي، وأنا متأكد من أننا مع دخولنا أوقاتًا غير مستقرة، حيث يكافح الكثيرون الآن للتعامل مع التحديات المتزايدة، سيصبح المجتمع المسلم مرة أخرى مصدرًا للأعمال الخيرية الهائلة إعطاء هذا رمضان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة