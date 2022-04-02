أمطار غزير تودى بحياة 8 فى البرازيل

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل بينهم 6 أطفال وفقدان 13 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.
وتشهد ولاية ريو دي جانيرو تساقط أمطار غزيرة منذ يومين، شملت عواصف شديدة ليلة الجمعة حوّلت الشوارع إلى أنهار في عدة مدن، وجرفت سيارات في طريقها وتسببت في انزلاقات أرضية تعد مأساة متكررة في موسم الأمطار لا سيما في المناطق الفقيرة على التلال.
وتأتي العواصف بعد 6 أسابيع من فيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة 233 شخصاً في مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو أيضاً.
أمطار غزير تودى بحياة 8 فى البرازيلالسبت، 02 أبريل 2022 09:40 م
فيضانات - أرشيفية
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تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل بينهم 6 أطفال وفقدان 13 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.
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