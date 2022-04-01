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أسعار الدواجن فى مصر تتراجع 2 جنيه والكيلو بـ36 جنيها تسليم أرض المزرعة

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر تتراجع 2 جنيه والكيلو بـ36 جنيها تسليم أرض المزرعة سعر الدواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجع بقيمة 2 جنيه تسليم أرض المزرعة لتسجل 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان
 
 
 
أسعار الفراخ في مصر:
 
سعر الأبيض 36 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.
 
 
 

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سعر البيض اليوم

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