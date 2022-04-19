والد ماكرون: معجب بطريقة ابنى فى إدارة فرنسا وقراراته كانت حاسمة فى الأزمات

كتبت: هناء أبو العز

قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تحدث جان ميشيل ماكرون والد إيمانويل ماكرون عن ولاية نجله البالغة خمس سنوات، إذا أعرب عن إعجابه به وبالطريقة التي أدار بها البلاد لمدة خمس سنوات.



وقال جان في مقابلة مع Est Républicain: لدي الكثير من الإعجاب للطريقة التي يدير بها الدولة في الوقت الحالي، وأوافقه على غالبية القرارات التي اتخذها إيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته التي يعتبرها معقدة مليئة بـ"المواقف غير المتوقعة" مثل كوفيد والحرب في أوكرانيا.



وأضاف جان: أوافق على 90% مما يفعله، ولا يوجد الكثير من القادة الأوروبيين الذين فعلوا ما فعله.



وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها إيمانويل ماكرون أمام مارين لوبان في 24 أبريل، لم يخف جان ميشال ماكرون قلقه بشأن صعود مرشح التجمع الوطني.



وقال جان: لم أر ابنى منذ عام 2019 بسبب جدول أعماله المزدحم للغاية باعتباره رئيس الجمهورية، مضيفًا: آخر مرة جاء فيها بلطف لرؤيتي هنا في المنزل الذي نشأ فيه كانت يوم 21 نوفمبر 2019 بمناسبة افتتاح كلية العلوم الجديدة في أميان.