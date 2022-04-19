مقتل 3 جنود فى البحرية الأمريكية خلال أقل من أسبوع.. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت البحرية الامريكية إنه تم العثور على ثلاثة بحارة من حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن مقتولين في أقل من أسبوع ، فيما تحقق دائرة التحقيقات الجنائية البحرية والسلطات المحلية في الوفيات.

وفقا لشبكة سي ان ان، تم العثور على بحار واحد غير مستجيب على متن حاملة الطائرات يوم الجمعة الماضي ، بينما تم العثور على بحارين آخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و 10 أبريل.

وقال القائد رين مومسن المتحدثة باسم البحرية الامريكية: "بينما لا تزال هذه الحوادث قيد التحقيق ، لا يوجد مؤشر أولي يشير إلى وجود علاقة بين هذه الأحداث المأساوية".

ولم تقدم البحرية سببًا لوفاة أي من الثلاثة ، لكن السفينة أحضرت على متنها فريق التدخل السريع للطب النفسي، التي تهدف إلى تقديم دعم قصير المدى للصحة العقلية بعد حدث صادم ، مثل فقدان الأرواح.

حددت البحرية أن البحار الذي عثر عليه متوفى في 9 أبريل هو أخصائي خدمات التجزئة من الدرجة الثالثة ميكيل شارب، والبحار الثاني الذي عثر عليه متوفى في 10 أبريل هو كهربائي اتصالات داخلية من الدرجة الثالثة يدعى ناتاشا هوفمان.

ولم تحدد البحرية هوية البحار الثالث الذي وجد غير مستجيب على متن السفينة يوم الجمعة وتوفي. قال مومسن: "إن مشاعرنا وتعازينا مع عائلات البحارة وأصدقائهم ورفاقهم في السفن".

ووفقا للتقرير، يو إس إس جورج واشنطن هي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية من طراز نيميتز وهي موجودة حاليًا في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا ، حيث تخضع لعملية إعادة التزود بالوقود وإصلاح شامل ، وهي عملية لمرة واحدة لاستبدال الوقود النووي للسفينة وإعادة تجهيز السفينة للعمليات المستقبلية، وكانت في نيوبورت نيوز منذ أغسطس 2017.