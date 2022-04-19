اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:05 م
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مصرع طفل إثر انقلاب عربة محملة بالقصب فى قنا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:52 م
مصرع طفل إثر انقلاب عربة محملة بالقصب فى قنا إسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب عربة محملة بالقصب بقرية الخضيرات التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل انقلبت عليه عربة محملة بالقصب أثناء لعبه بقرية الخضيرات التابعة لمركز نجع حمادي بقنا.

وأسفرت الواقعة عن مصرع يوسف أسامة، 11 عاما، من قرية الخضيرات في حادث انقلاب عربة محملة بالقصب بناحية القرية أثناء مرورها، وجرى نقل جثته إلى المستشفى وتحرر محضر الواقعة، فيما أخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


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