اليوم السابع
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محافظ قنا يصطحب مريض فشل كلوى بسيارته لمستشفى أبوتشت المركزى.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:51 م
محافظ قنا يصطحب مريض فشل كلوى بسيارته لمستشفى أبوتشت المركزى.. صور
قنا صابر سعيد

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رافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مريض فشل كلوى للمقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزى، بعد أن اشتكى له أحد المواطنين رفض المستشفى استقباله لعدم أحقيته بالدور، وذلك أثناء جولة ميدانية لمحافظ قنا بمركز أبوتشت، وعلى الفور اصطحب المحافظ المريض بسيارته للمستشفى المركزى، وكلف إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الرعاية له، والاهتمام بالمرضى ومعاملتهم معاملة لائقة.

ومن جانبه أعرب المواطن عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا، لحرصه على الاستماع إلى شكواه والاستجابة لها بشكل فورى.

كما تفقد محافظ قنا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزى، واستفسر من المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشددا على إدارة المستشفى والأطباء بضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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