محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع الغذائية بأبوتشت لمواجهة الغش التجارى.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة مفاجئة على أسواق بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ومعرض أهلا رمضان بمدينة أبوتشت، سيرًا على الأقدام للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة دون مغالاه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الأسواق، والسعى إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .

قال محافظ قنا، إن معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية ، ومنافذ مشروعات المحافظة والوحدات المحلية أحدثت توازنًا فى أسعار السلع بالأسواق، حيث ساهمت فى زيادة السلع المعروضة مما أدى إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية ، داعيًا المواطنين الإقبال على الشراء من معارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التى تبيع السلع بأسعار مرتفعة، و ذلك لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار .

وأضاف "الداودى" أن الدولة نجحت قبل حلول شهر رمضان المبارك فى اتخاذ التدابير اللازمة التى ساهمت فى تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين ، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر السلع الأساسية ، وخفض أسعارها ، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات و التخفيضات على أسعار اللحوم و الدواجن و مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية ، خاصة لما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع فى حجم الطلب على كافة السلع من هذا النوع .

وكعادته حرص محافظ قنا خلال الجولة على الإطمئنان من المواطنين على مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار، وعدم المغالاه فى أسعار السلع المعروضة، كما شدد على أصحاب المحال التجارية والبائعين بالأسواق بضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية ، والإعلان عنها، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على استقرار الأسعار .

كما استمع المحافظ إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالى مدينة أبوتشت ، للتعرف بشكل مباشر على مختلف الطلبات والمشكلات التى تواجههم والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات، وأكد محافظ قنا فى هذا الصدد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيسهم فى حل تلك المشكلات وتحقيق المطالب، بما يلبى طموحات المواطنين ، فهى تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤكدا لهم ن الدولة تحرص على إنجاز مشروعات المبادرة فى أسرع وقت وعلى أكمل وجه.



محافظ قنا يفاجئ أسواق محافظ قنا يفاجئ أسواق



محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع بأبوتشت محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع بأبوتشت

محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع الغذائية بأبوتشت لمواجهة الغش التجارى

محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع الغذائية بأبوتشت لمواجهة الغش التجارى