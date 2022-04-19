مجلس الأمن الروسى: المخابرات تشير لتدفق الآلاف من المرتزقة إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال مجلس الأمن الروسي، إن المخابرات الروسية تشير لتدفق الآلاف من المرتزقة إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مجلس الأمن الروسي، أن "المرتزقة" سيعاقبون إذا "نجوا"، موضحا أن اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى لا تطبق على المرتزقة.

وفى وقت سابق، قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.

وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.