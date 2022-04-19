كحك وبسكويت العيد ظهر بدرى فى الأقصر.. اعرف الأنواع "لايف"

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله بدء تجهيزات وعمل كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك في مخابز محافظة الأقصر، وذلك لخدمة الجمهور حيث تتزامن الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة.

وفي هذا الصدد يقول الشيف إسماعيل خليفة، أنهم في مخابز الأقصر يستعدون لموسم عيد الفطر المبارك قبل اسبوعين من قدومه وذلك لتوفير طلبات الزبائن خلال تلك الأيام، فيقوم الجميع بتجهيز معامل صناعة الكحك والبسكويت بأنواعها المختلفة لخدمة الجمهور قبل قدوم العيد.

ويضيف الشيف إسماعيل لـ"اليوم السابع" أن أنواع كحك وبسكويت العيد تتمثل في كحك عادي ولوكس، وبسكويت عادي واخر بالشيكولاتة وكذلك نواعم مختلفة وغربية وكوكيز ، فيقومون خلال تلك الايام بتجهيز المخبوزات الأساسية التي تتحمل الطقس والتى يوجد عليها إقبال كبير من الجمهور، ويتم تباعًا عمل باقي الأصناف الشعبية واللوكس.

وعن الأسعار يقول الشيف اسماعيل خليفة، إن الأسعار هذا العام ستكون مقاربة تمامًا للعام الماضي وفي متناول الجميع، حيث تبدأ من 60 جنيه للكيلو الشعبي وتصل إلى 100 جنيه للكيلو اللوكس لمختلف الأنواع والأشكال.

























