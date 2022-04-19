فنون جميلة جامعة حلوان تنظم ورشة تصميم لتأهيل الخريجين لسوق العمل

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورشة للتصميم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف رعاية الشباب بالكلية وتنظيم اتحاد الطلاب بالكلية .

على أن تكون مواعيد الورشة كل سبت من كل أسبوع بدءًا من السبت الموافق 16 ابريل، و حتى 14 مايو، فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمدرج صلاح عبد الكريم.

أوضح الدكتور عمرو سامي أن كلية الفنون الجميلة تطلق مبادرة التصميم التي تهتم بتبادل المعرفة من خلال تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل في مجالات العمارة والفنون الجميلة والزيارات الميدانية، لتأكيد دورها في إعداد وتأهيل خريج مبدع ولكي يكون قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة والنهوض بالمجتمع المصرى، وقد اعتمدت خطة الاستهلال في نسختها الأولى تصميم المتحف كواحد من أهم الموضوعات التي تعنى بها الدولة في الوقت الحاضر ، وترى أهمية تناولها بسلسلة نقاشات في مجالات مختلفة تغطي كافة جوانب التصميم.

وأوضحت جامعة حلوان، أن الحجز يكون من خلال اتحاد الطلاب بمقر الكلية بالزمالك .