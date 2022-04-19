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غرفة شركات السياحة: بوابة العمرة تعمل على تسهيل الإجراءات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:38 ص
غرفة شركات السياحة: بوابة العمرة تعمل على تسهيل الإجراءات العمرة - ارشيفية
كتب محمد أسعد

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أكدت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة تعد إنجازاً حقيقياً سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة في مسار وآلية تنفيذ رحلات العمرة بمصر؛ وأضافت الغرفة أن البوابة تعد أيضا تجسيداً واقعياً لحرص الدولة بكافة أجهزتها على صالح المواطنين المصريين والعمل على راحتهم وسلامتهم؛ وكذلك رعايتهم وحفظ كافة حقوقهم داخل مصر وخارجها.
 
وجاء ذلك في فيديو جراف أعدته غرفة شركات السياحة حول البوابة المصرية للعمرة وأهمية إنشائها؛ وأضافت الغرفة أن البوابة والتي صدر مؤخراً القانون المختص بإنشائها وتنظيم عملها تأتي لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع بمصر في مختلف المجالات.
 
كما تؤكد حرص الحكومة على رقمنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالجمهورية الجديدة؛ كما أنها تواكب الميكنة الشاملة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لكافة إجراءات العمرة؛ وأضافت غرفة شركات السياحة أن البوابة تساهم في تسهيل كافة إجراءات العمرة على المواطنين والشركات السياحية على حد سواء؛ وكذلك تشجيع منافسة الشركات لخدمة المعتمرين؛ وتقديم أرقى الخدمات وبأسعار تنافسية؛ ومعرفة المواطن حقوقه كاملة.
 
 

شركات السياحة

العمرة

رحلات العمرة

بوابة العمرة

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