صرف تعويضات لـ400 أسرة ومحل بمسار توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لـ 320 أسرة ومحل بإجمالى 400 أسرة ومحل، لافتا أن إجمالي التعويضات بقيمة 248 مليون جنيه .

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم صرف التعويضات لسكان الصف الأول بالشارع، كما تم التوسعة فى المناطق التى بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرا إلى أنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، و أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس .