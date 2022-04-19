رئيس جامعة قناة السويس يعلن: حضانة جديدة لأبناء العاملين خلال أيام

الإسماعيلية - السيد فلاح

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على استثمار كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدماتها للعاملين بها والمتعاملين معها بإقليم القناة وسيناء، مؤكدا أن جامعتنا منذ نشأتها متوجهة لخدمة مجتمع هذا الإقليم.

وفى استجابة سريعة لطلب العاملين وتلبية لاحتياجاتهم، تفقد الدكتور ناصر مندور مقر حضانة الأطفال بالجامعة الجديدة، والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيز لها.

رافق رئيس الجامعة بجولته السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، والمهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وأشار مندور إلى أن الحضانة تقام على مساحة 280 مترا مربعا بمجمع منافذ الجامعة (مجمع الخدمات)، وتشمل حديقة خاصة للأطفال تضم مساحات خضراء إلى جانب مساحة مخصصة للألعاب.

واستغرق العمل بإنشاء الحضانة شهرين فقط، وأقيمت على طابقين يضم الطابق الأول قاعة استقبال للأطفال، ومكتبا إداريا بالإضافة إلى فصلين للأطفال.



أما الطابق الثاني فيضم ثلاثة فصول ومكتبا إداريا إلى جانب المرافق الخاصة بكل طابق.

وأعلن رئيس الجامعة، أن الحضانة ستكون جاهزة لاستقبال الأطفال من سن ثلاثة شهور وحتى خمس سنوات فى أقرب وقت.



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