دراسة: قلة النوم قد تكون أحد أسباب الإصابة بمرض السكر

كتبت إيناس البنا

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مرض السكري من النوع 2، وتنجم غالبية هذه الحالات عن السمنة وقلة النشاط، وأصبحت تأثيرات النوم على الحالة واضحة بشكل متزايد، لكن الباحثين لم يحددوا بعد طبيعة هذه العلاقة. وفقًا للنتائج الجديدة، قد يكون لقلة النوم تأثير سببي على ظهور مرض السكر.

يحدث مرض السكري عندما يصبح الجسم غير حساس تجاه الأنسولين - وهي عملية تعرف باسم مقاومة الأنسولين - والتي تمنع الخلايا من امتصاص السكر في الدم.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الحرمان المزمن من النوم قد يمهد الطريق لمقاومة الأنسولين، لكن الشكوك لا تزال قائمة، تشير نتائج دراسة جديدة وفقا لموقع " express " إلى أن قلة النوم يمكن أن تكون مرتبطة بمستويات أعلى من الهيموجلوبين، مما يعني أن الأرق قد يسبب مرض السكري.

أظهرت الدراسات التي أجريت حتى الآن وجود علاقة بين اضطرابات النوم ومرض السكري، ولكن لم يتم تأكيد العلاقة السببية.

وجد العلماء أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمرض السكري إذا كانوا يعانون من الأرق."

حلل البحث الجديد، بقيادة جامعة بريستول، البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة والتحليلات لاتحاد الصفات المرتبطة بالجلوكوز والأنسولين لتحديد آثار النوم على مستويات الهيموجلوبين.

ركز الباحثون في دراستهم على تقييم خمس سمات للنوم، بما في ذلك أعراض الأرق، ومدة النوم، والنعاس أثناء النهار، والقيلولة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين ذكروا أنهم يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين كانت لديهم مستويات أعلى من الهيموجلوبين من أولئك الذين نادرا ما عانوا من مثل هذه الصعوبات.

يعتقد الباحثون أن العديد من الهرمونات يمكن أن تتأثر باضطراب النوم بما في ذلك الكورتيزول وهرمون النمو الليلي وهرمون الجريلين - وهو هرمون ينتج في الجهاز الهضمي.

تنخفض أيضًا مستويات هرمون اللبتين ، وهو الهرمون الذي يشير إلى الجسم للتوقف عن الأكل ، عندما يكون الجسم محرومًا من النوم.

ثبت سابقًا أن المستويات المنخفضة من الليبتين جنبًا إلى جنب مع مستويات أعلى من الجريلين يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن من خلال التسبب في سلوك غير صحي تجاه الطعام.

هذا مهم لأن حمل الوزن الزائد هو السبب الوحيد الأكثر أهمية لمرض السكري من النوع 2 ، مما يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة سبعة أضعاف.

من خلال تغيير هذه الهرمونات ، يعتقد العلماء أن قلة النوم قد تؤثر أيضًا على الطرق التي يستخدم بها الدماغ الجلوكوز، لذلك ، توصي الدوائر الطبية بتمديد ساعات النوم إلى سبع ساعات على الأقل من النوم يمكن أن يمنع ظهور مرض السكري.