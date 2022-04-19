اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:54 م
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خريجو كليات الصيدلة 2020 يطالبون بتكليفهم أسوة بباقى المهن الطبية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:20 م
خريجو كليات الصيدلة 2020 يطالبون بتكليفهم أسوة بباقى المهن الطبية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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طالب خريجو كليات الصيدلة دفعة 2020، وزارة الصحة، بتكليفهم أسوة بباقى المهن الطبية، مشيرين إلى أنه مر عامين على تخرجهم ولم يُطبق عليهم نص القانون رقم 29 لسنة 1974، والذى ينص على تكليف خريجى كليات الصيدلة من وزير الصحة فى مدة أقصاها سنة دون تقسيم ولا تمييز بين أبناء الدفعة الواحدة.
 
وأشار خريجى كليات الصيدلة دفعة 2020، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة قد وافق مؤخرا على تكليف دفعتى خريجى كليتى الطب البشرى والأسنان دفعة 2020، ورغم ذلك لم يتضح موقف التكليف حتى الآن موقف دفعة الصيدلة 2020.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء التقدم لحركة تكليف الأطباء البشريين حديثي التخرج من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2020 والذين أتموا الإمتياز في نهاية فبراير 2020 والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيه 2020 وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع التالية (الاحتياجات - المجموع الرغبات التوزيع الجغرافي) في ضوء النطاقات المتاحة.
 
 

تكليف الصيادلة

صيادة 2020

تكليف خريجى الصيدلة 2020

تكليف خريجى كليات الصيدلة

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