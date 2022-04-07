نقابة الأطباء: وزارة الصحة أعلنت بدء حركة التكليف لدفعة 2020

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن بدء التقدم لحركة تكليف الأطباء البشريين حديثي التخرج من الجامعات الحكومية و الخاصة دفعة ديسمبر 2020 والذين أتموا الإمتياز في نهاية فبراير 2020 والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيه 2020 وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع التالية (الاحتياجات - المجموع الرغبات التوزيع الجغرافي) في ضوء النطاقات المتاحة.

وأشارت إلى أن ذلك للعمل بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات وبعض الجهات الخارجية الأخرى الأطباء الذين يرغبون التكليف بالمناطق النائية والحدودية التالية (سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - غرب النوبارية بالبحيرة - الواحات البحرية بالجيزة - القنطرة شرق بالإسماعيلية - يوسف الصديق بالفيوم - السويس)، لافته إلى أنه يتم السماح لهم بالتقدم في حركة نيابات استثنائية على ان يتم استلام النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية تحتسب من فترة النيابة.

وأوضحت النقابة أنه سيتم تسجيل البيانات في الفترة من 7 أبريل 2022 إلى 14 أبريل 2022، تسجيل الرغبات في الفترة من 21 أبريل 2022 الي 5 مايو 2022، وذلك على موقع التكليف http://mhealthatb.cu.edu.eg.