جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لعامل بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعامل، بتهمة ترويج المواد المخدرة مخدر الهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كشف تقرير المعمل الكيماوي عن ايجابيه المضبوطات بحوزة المتهم وأن الهيروين المضبوط المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزونوا كيلوا ونص.

البداية كانت أثناء تفقده ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية للحالة الأمنية فى المنطقة، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص، وخلال محاولة استقافه للاطلاع على الأوراق الثبوتية الخاصة به، حاول الهرب فلتحقته القوة الامنية، وتمكنت من ضبطه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والاقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.