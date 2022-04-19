بوليفيا فى طريقها لتصبح أول منتج للشيا فى العالم.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

تلتزم الحكومة البوليفية بجعل البلاد أكبر منتج للشيا في العالم وتستهدف الصين لدخول هذا السوق بهذا المنتج ذي القيمة الغذائية العالية.

وقال نائب وزير التجارة الخارجية في بوليفيا، بنجامين بلانكو، في مقابلة على قناة بوليفيا التلفزيونية الحكومية، أن الحكومة تريد من بوليفيا الانتقال من الحصول على 27 مليون دولار من بيع الشيا سنويًا إلى 70 مليون دولار.

وأوضح بلانكو أن بوليفيا حاليا هي ثاني أكبر منتج للشيا بإنتاج 15 ألف طن سنويا وأن باراجواي تحتل المركز الأول بـ 30 ألف طن سنويا ، بحسب بيان صادر من نائب وزارة الاتصالات.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه بين عامي 2013 و2015، عملت بوليفيا على إنتاج الشيا وتمكنت من الانتقال من كونها دولة لم تنتج هذه البذور إلى كونها المنتج الثاني، لذا فإن وضع نفسها كأول سوق عالمي هو التحدي التالي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطات تضع الصين في نظرها كسوق محتمل لهذا المنتج الذي لم يستهلك في السابق هذه البذرة التي تحتوي على قيم غذائية عالية والتي زاد استخدامها في السنوات الأخيرة، وقال بلانكو "الصين لم تستهلك الشيا، لم تكن منتجا كان جزءا من وارداتها، ولكن منذ الوباء وهذه حاجة العديد من البلدان للبحث عن أغذية ذات قيمة غذائية وصحية أكبر بكثير ، بدأوا في استيراد الشيا".

ولهذا السبب تنتظر بوليفيا الآن "انفتاحًا صحيًا من الصين" لدخول تلك السوق، سلط بلانكو الضوء أيضًا على العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين.

وأوضح نائب الوزير أن مهمة من الصين يجب أن تصل لتفقد المكان ، لكن جائحة كورونا -أخر هذا الاجتماع.

تعتبر الشيا هي بذور غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على تنظيم عملية الهضم المعوي، وهي مصدر جيد للبروتين، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وتطيل الشبع.