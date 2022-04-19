اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:57 م
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لتأثرها بالعقوبات على روسيا..

المفوضية الأوروبية توافق على 836 مليون يورو مساعدة لبولندا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:44 م
المفوضية الأوروبية توافق على 836 مليون يورو مساعدة لبولندا المفوضية الأوروبية
كتب أحمد عرفة

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وافقت المفوضية الأوروبية على 836 مليون يورو مساعدة لبولندا بعد تأثرها بالعقوبات على روسيا، كما وافقت المفوضية الأوروبية على دعم الشركات المتضررة من العقوبات على روسيا بـ20 مليار يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".

وأضاف أن حكومة كييف هاجمت مناطق القرم الواقعة شرق أوكرانيا، ورغم ذلك تم التوصل إلى اتفاق مينسك في فبراير 2015 ولكن بعد 8 سنوات أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم تنفيذ الاتفاق واستمرت في قصف المناطق في لوجانسك ودونيتسك.


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