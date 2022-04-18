أخبار مصر.. الحكومة تعلن إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وإصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري. مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايو أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك. الإثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء. الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق قررت وزارة الأوقاف، مد فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك لتصبح نصف ساعة قبل الصلاة بدلا من 10 دقائق، وشددت الوزارة على أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها. الرئيس يوجه بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن اتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية. التعليم: المدارس غير المجهزة بالتكنولوجيا لن تستخدم كمقار للجان امتحانات الثانوى قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس غير المجهزة تكنولوجيا (مثل معظم المدارس الخاصة) لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وبالتالي لا داعي لأى قلق. الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى. المترو يقرر استمرار مد ساعات تشغيل خطوطه للثانية صباحا حتى انتهاء إجازة العيد قررت شركة المترو استمرار مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا حتى انتهاء إجازة عيد الفطر تيسيرا على جمهور الركاب. وزير المالية لـ"النواب": عجز الموازنة انخفض من 12% لـ 7.38% فى 20/21 قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصروفات زادت فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%، مشيرا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار فى الاستثمار والأنشطة الاخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا:" التحدى الذى نواجهه يتمثل فى هل نستطيع أن نجارى الانفاق فى ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضي قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة". الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الأردن لتعزيز العلاقات بين البلدين تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الاردن. مصر تدين إساءة متطرفين سويديين للقرآن.. وتؤكد: المساس بثوابت الدين مرفوض أدانت جمهورية مصر العربية، علي لسان وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه الواقعة ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

وليامز لـ"اليوم السابع": ندعم التوافق الليبى–الليبى للتوصل لحل شامل.. فيديو

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تدعم التوافق الليبى – الليبى وقد شجعنا التوافق الذى جرى هذا العام بين مجلسى النواب والدولة الليبيين، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تشجع التوافق بين المجلسين وستدعم الحل بين الليبيين، لافتة إلى أن مجلسى النواب والدولة مسؤولين بشكل كامل لتحقيق حل شامل لأنه مسؤولين عن المسار الدستوري. رئيس الوزراء يلتقى محمد العبار لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية. عضو لجنة المسار الدستورى الليبى: حققنا تفاهمات عدة فى اجتماعات القاهرة أكد عضو مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عضو لجنة المسار الدستوري، شعبان أبو ستة، اليوم الاثنين، رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، متوجها بالشكر والتقدير للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربا عن أمله في عقد جلسة المشاورات المقبلة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن اجتماعات القاهرة أنجزت الكثير والكثير لصالح ليبيا. وزير المالية لـ"النواب": 13.7% نموا بإيرادات الدولة رغم جائحة كورونا قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020 ، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.

الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس واصطحاب جاكت خلال فترات الليل