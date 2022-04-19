القبض على 3 تجار عملة بالسوق السوداء فى منطقة عابدين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، كما أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالإشتراك مع (آخر يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثانى اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج السوق المصرفى لصالح مالك الشركة محل عمله، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تجارتهم غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.