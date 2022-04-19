"الشورى البحرينى" يستنكر ممارسات متطرفين بالسويد بإحراق نسخ من القرآن الكريم

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أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام عدد من المتطرفين بحرق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية، الأمر الذي يشكل عملًا استفزازيًا ويسيء لمشاعر المسلمين ومقدساتهم، ويدعو إلى العنف والكراهية.



وأكد المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء أن هذه الممارسات العدائية ضد الإسلام، تتنافى مع مبادئ وقيم حرية الأديان والمعتقدات، والدعوات المتواصلة للتعايش السلمي والتسامح بين الدول والشعوب، داعيا المجتمع الدولي استنكار هذه الممارسات، وتكثيف العمل والجهود لتعزيز حرية الأديان والمعتقدات، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتعصبة، وعدم السماح للمتطرفين بالتعرض والإساءة للأديان والمعتقدات.