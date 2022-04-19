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الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية صامدة في دونباس وصدت هجوما روسيا اليوم

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:43 م
الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية صامدة في دونباس وصدت هجوما روسيا اليوم أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الأوكرانية صامدة في دونباس وصدت هجوما روسيا اليوم، موضحة أن روسيا تزيد من قصفها على طول خط التماس في دونباس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

 

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".

 

ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.

 


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