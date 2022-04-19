الحرف اليدوية: رئيس الوزراء يوجه بتوفيق أوضاع 1000 حرفى بمنطقة الجمالية

كتب – إسلام سعيد

وجه حماد العادلي رئيس غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصريه ، الشكر لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي ونفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي سرعة الاستجابه لحل أزمة 1000 حرفي بمنطقة الجمالية، وإعادة تسكينهم في ورش جديده وفق توجيهات رئيس الوزراء.

وقال العادلي، يعاني العاملون والحرفيين بمنطقة الجمالية من مشاكل عديدة، بالإضافة إلي ضرورة توفيق أوضاعهم لحين نقلهم إلي مدينه أو منطقة تناسب طبيعة عملهم، مضيفا " سرعة الاستجابة من دولة رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة تؤكد دعم الدولة لقطاع الحرف اليدوية بصورة قوية، بما يحقق الاستفاده للاقتصاد الوطني.

من ناحية أخري قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفه الحرف اليدوية، أن الحرفيين بمنطقة الجمالية والبالغ عددهم 1000 حرفي يعانون منذ وقت طويل من مشاكل كبيرة وكثيرة أثرت سلباً علي عملهم، وعليه تقدمت الغرفة بطلب لتدخل رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لإيجاد حلول جذرية تتناسب وحجم العماله بالمنطقه وما تحققه من صادرات في قطاعات تشكيل المعادن وصناعة النحاس ومنتجات خان الخليلي والحلي وغيرها.