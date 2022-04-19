إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى قبل كوبرى قها، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتقديم الخدمة لهم، وجرى تجنيب السيارات لفتح الحركة المرورية للطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ملاكى قبل كوبرى قها اتجاه بنها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، قبل كوبرى قها، اتجاه بنها، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب، وجارى تسيير حركة المرور أمام المسافرين على الطريق.



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث