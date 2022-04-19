اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض إطلاق النار على حارس بنك وسرقة سلاحه

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:26 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض إطلاق النار على حارس بنك وسرقة سلاحه مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف أجهزة الأمن في القليوبية، جهودها لكشف غموض إطلاق مجهولين الرصاص على حارس بنك خلال تأدية خدمته في شبين القناطر، والاستيلاء على سلاحه، جرى نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر وتم تحويله لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكلفت أجهزة الأمن بسرعة كشف ملابسات الحادث، وتحديد الجناة والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض حارس بنك لإطلاق رصاص خلال خدمته في شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه خلال تأدية حارس بنك لخدمته، ويدعى "ا. ا"،47 عاما، أطلق مجهولون الرصاص عليه فأصيب بقطع في الرأس بطول 10 سم، واستولوا على سلاحه، وتم تحويله من مستشفى شبين إلى بنها والحالة العامة مستقرة الآن، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بسرعة ضبط الجناة وكشف غموض الواقعة.


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