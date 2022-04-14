اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 02:09 م
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فطارك صحي في رمضان .. تعرف على فوائد تناول البروكلي

الخميس، 14 أبريل 2022 01:00 م
فطارك صحي في رمضان .. تعرف على فوائد تناول البروكلي فوائد البروكلي
فاطمة ياسر

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البروكلي يعد من الخضروات الطبيعية ذات المذاق الخاص، والفوائد العالية، فهناك الكثير من الأبحاث الطبية التي تؤكد أن تناولك للبروكلي يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية المهمة والمفيدة، والتي يحتاجها في يومه.

فالبروكلي يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية ومنها البروتين، والألياف، والماء، والكالسيوم، فيتامين ك، المغنسيوم، والبوتاسيوم، الزنك، وحمض الفلوليك.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للبروكلي علي وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ومنها:

-البروكلي يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والدورة الدموية.

-تحسين الحالة الصحية للجسم.

-البروكلي مفيد لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

-يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تقلل من حدة الإصابة بالأمراض والفيروسيات والميكروبات، والالتهابات.

-يعد من الخضروات المفيدة لصحة القلب، والتي تحميه من التعرض والإصابة بالعديد من الأمراض.

-يحافظ علي صحة الكبد، ويقلل من فرص الإصابة بأي مشاكل به.

-لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا يحد من الإصابة بالسرطان.


البروكلي

فوائد البروكلي

تعرف علي فوائد البروكلي

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