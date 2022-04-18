ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل أحذية دون إصابات شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان حريق بمحل أحذية دون وجود إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة والعاملين بالمحل.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، دون حدوث إصابات.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف وطوارئ شركة الكهرباء لمحل الواقعة وتم السيطرة علي الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية نشبوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي مما ادي الي اشتعال النيران بمحتويات المحل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.