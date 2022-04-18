اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 01:10 م
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مصرع موظف أسفل عجلات القطار أثناء محاولته النهوض به بالشرقية

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:52 ص
مصرع موظف أسفل عجلات القطار أثناء محاولته النهوض به بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى موظف بالمعاش بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم الإثنين، أسفل عجلات القطار بمحطة قطار كفر صقر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر صقر المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول" محمود ع ع " 51 عاما موظف بالمعاش مقيم كفر صقر جثة هامدة.

وتبين من التحريات  حدوث إصابته التى أودت بحياته أثناء محاولته النهوض لاستقلال القطار من محطة كفر صقر فانزلقت قدميه أسفل القطار وتوفي بالحال، تم تحرير المحضر اللازم وإحالته   للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

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