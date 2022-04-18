اليوم السابع
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كلب يعقر شخص بميت كنانة في طوخ ونقله لمستشفى شبين القناطر لتلقى المصل

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:30 م
كلب يعقر شخص بميت كنانة في طوخ ونقله لمستشفى شبين القناطر لتلقى المصل كلب - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية ميت كنانة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة عقر شخص بواسطة كلب ملك أحد الأشخاص مقيم ذات القرية، وعلى الفور جرى نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتم تطعيمه بالمصل اللازم، واستقرت حالته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المهندس أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ، يفيد ورود بلاغ لغرفة أزمات المدينة، بتعرض أحد المواطنين مقيم قرية ميت كنانة دائرة المركز للعقر على يد كلب ملك أحد الأشخاص مقيم ذات العنوان.

وبالمعاينة والفحص تبين تعرض المواطن "سعد ج"، المقيم بقرية ميت كنانة بجوار مستودع أبو سند لأسطوانات الغاز، بواسطة كلب يملكه المواطن "مجدى حجازى"، مقيم ذات القرية، وتم نقله إلى المستشفى الشاملة بشبين القناطر، وتم أخذ المصل اللازم، واستقرار حالة المصاب، وتم التواصل معه للاطمئنان على حالته، وتم اتخاذ اللازم.


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