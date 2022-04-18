اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:24 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين الحرم الإبراهيمى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمى أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودى.

وذكرت مديرية أوقاف الخليل حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين.

واعتبرت الإغلاق تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وفى وقت سابق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، من الدخول أو الخروج خلال فترة اقتحام المستوطنين، للحرم القدسي الشريف، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 فلسطينيًا، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى، واعتدائها على المُصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.

 

 


الحرم الابراهيمى

المسجد الاقصى

الاحتلال

قوات الاحتلال

مستوطنون

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