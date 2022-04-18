قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية للكبار والأطفال

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث احتفل نادي أدب الأقصر بشهر رمضان الكريم بأمسية شعرية بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي والشاعر بكري عبد الحميد، وألقى قصيدة "باب الشعرية" سيد صدقي، وألقى قصائد "حنين، شدو، جداريات" محمود مرعي، وقصيدة "بنت من بحري" أحمد العراقي، وقصيدة "عكس المسار" يحيى سمير وقصيدة "حزم سكاتك"، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان" لعبة الفن" قدمها المخرج المسرحي كريم الشاوري، وأكد أن الفن لعبة وماهي مهاراته والأنواع الفنية.

وبجانب محاضرة بعنوان "استغلال أوقات رمضان" وأوضحت د. سمر محمد منطقة واعظ الأزهر كيف توظف المرأة المسلمة وقتها في طاعة الله وماعلاج الفتور في الطاعة بعد إنتهاء رمضان وأهمية أختيار الصحبة الصالحة وأثرها علي صلاح الفرد، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "سيكولوجية الإعاقة البصرية" وتحدثت كريمة التهامى عن أهمية الدراسة للإعاقات المختلفة وأنواع الدعم النفسي التي تؤثر علي سيكولوجية المعاق، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "زينة رمضان" نفذتها نرمين سمير.

فيما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان لحظة في التاريخ" وتحدث شعبان شلبي عن مقدمة عن شهر رمضان المبارك وعطايا الله سبحانه وتعالى الخيرات والبركات على عباده والصيام، والعاشر من رمضان الإنتصار الذي سجل في التاريخ وإستعادة أرض سيناء المجيدة شهر رمضان المبارك شهر الإنتصارات والفتوحات لمصر، بالإضافة إلى عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت أغنية "القلب يعشق كل جميل، إلى رحاب النبي صلي الله عليه وسلم، عليك صلاة الله وسلامة" غناء المجموعة، وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة محاضرة بعنوان "إنتصارات العاشر من رمضان نصر أكتوبر العظيم" وتحدث أبوالحجاج محمد عن شهر رمضان والإنتصارات والغزوات التي انتصر فيها المسلمون وقوة المصرين وتحملهم والحيل التي أدت إلي النصر لمصر، بجانب ذلك قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان حرب العزة والكرامة" وأوضح أحمد محمد مدنى مقدمة عن حرب العاشر من رمضان واحتفالات مصر وبطولات الجيش المصرى ونتائج حرب العاشر من رمضان.

نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" وأوضح محمد إبراهيم أهمية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وطه حسين ومن ذوي الإحتياجات الخاصة عميدا للأدب العربي ولهم دور كبير في المجتمع، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور المكتبة المدرسية في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب" وأوضحت وردة إبراهيم أن المكتبة المدرسية من ركائز المنظومة التعليمية وتقديم الأنشطة التربوية والثقافية ودعم التعليم الذاتي يعتمد الطالب على نفسه في البحث عن المعلومة وتنمية مهارات الطلبة وتشكيل الوعي وتكوين الشخصية.

وقدمت بقصر ثقافة حاجر العديسات فرقة أسوان للفنون الشعبية بأسوان رقصات الفنون الشعبية تضمنت "رقصة الفرح للفنان عمر، رقصة الفنان حربي والعصاية، وبعد الرقصات الأخرى"، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "النمر والحصان الذكي" سردتها أسماء محمود، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "قلعة صلاح الدين" تأليف بسام الشماع ألقتها حجاجية خيري، بجانب ورشة حكى قصة بعنوان"الربان الجرئ" تأليف بسام الشماع ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان" العذاب الجميل"للشاعر محمود مرسي ألقاها علي محمود، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي وألقى قصيدة "رمضان"، كما نفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها محمد حسن، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عمل زينة رمضان بالصلصال تنفيذ إيمان صلاح.



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية (1)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية (2)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية (3)