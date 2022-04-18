فوائد المشي السريع.. يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب

كتبت إيناس البنا

التمرين ليس مفيدًا لجسمك فحسب، بل لعقلك أيضًا، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أقل عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، لكنك لست مضطرًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" للحصول على هذه الفوائد ، فحتى جولة قصيرة من المشي السريع يمكن أن تعطي نتائج رائعة وتحسن صحتك بعدة طرق، فيما يلي 5 فوائد مثبتة علميًا للمشي السريع:

المشى السريع يقلل من مخاطر الاكتئاب



أظهرت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة JAMA Psychiatry أن حوالي 2.5 ساعة من المشي السريع أسبوعيًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25 %.

يقلل من مخاطر قصور القلب لدى النساء



كشفت دراسة ، عُرضت في الجلسة العلمية السنوية السابعة والستين للكلية الأمريكية لأمراض القلب في 2018 ، أن النساء فوق 60 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بقصور القلب بثلاث مرات، واقترح أيضًا أن المشي السريع (40 دقيقة أو أكثر في كل مرة) يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بفشل القلب لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

جيد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2



يمكن أن تعزز صحة الشرايين تطور أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، وهي السبب الرئيسي للوفاة لدى مرضى السكري من النوع 2. ذكرت دراسة نُشرت في مجلة Current Diabetes Reviews في عام 2016 أن التمارين الهوائية المنتظمة ، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات ، يمكن أن تحسن صحة الشرايين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

يزيد من متوسط العمر المتوقع



المشي السريع لمدة 20 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك، فقد وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج أن القيام بتمارين رياضية تعادل المشي السريع لمدة 20 دقيقة فقط يوميًا ساعد المشاركين على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 16 و 30 في المائة.

يساعد في تقليل توتر العمل

إذا كنت تشعر بالتوتر بسبب ساعات العمل الطويلة أو عبء العمل الثقيل أو الصراع مع رئيسك ، فقم بالمشي السريع، ذكرت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة علم النفس التطبيقي أن ساعة من السباحة أو المشي السريع لمدة 90 دقيقة يمكن أن تمنع أحداث اليوم السيئة من الامتداد إلى منزلك