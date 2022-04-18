عائلات من العريش تحيي شهر رمضان بتكريم المتميزين وإطلاق مسابقات حفظ القرآن

شمال سيناء ـ محمد حسين

أحيت عائلات من مدينة العريش بشمال سيناء شهر رمضان على طريقتها بتكريم المتميزين من أبنائها فى حفظ القرآن وتنظيم مسابقات فى حفظ القرآن، قال محمد سلامه الشوربجى، إن عائلة الشوربجى بالعريش، نظمت حفل إفطار خلاله تم تكريم الطالب عبد الرحمن عاطف الشوربجي بعد حصوله على المركز السابع في القرآن الكريم بسبع قراءات علي مستوي الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلاميه، لافتا إلى أن هذا الفوز لابنهم دفعهم لتكريمه تشجيعا له وتحفيزا لبقية الشباب.

وقال مجدى االشريف، أحد رموزعائلة الشريف بشمال سيناء، أنهم ينظمون هذا العام مسابقة الاشراف الرمضانية التى تتواصل كل شهر رمضان بدعم ورعاية العائلة وتستهدف كل الأعمار فى حفظ القرآن الكريم ، بهدف تشجيع الأجيال الجديدة وأن يكون للعائلة دور فى التقويم التربوى والاعداد لأبنائهم وتشجيعهم وتحفيزهم .

وتشهد مدينة العريش فعاليات منوعة خلال شهر رمضان بينها فعاليات مبادرات خيرية يقوم بها شباب توزيع الإفطار على الصائمين فى الشوارع، وتوزيع وجبات جاهزة على بيوت من الأسر الأكثر احتياجا.

وبدورها تنظم مديرية الثقافة بشمال سيناء أمسيات رمضانية منوعة خلالها يتم تقديم عروض لفرق الفنون الشعبية والاستعراضية و امسيات ادبية يحييها الشعراء ، كما تنظم مديرية الشباب والرياضة دوري رمضان بكافة مراكز الشباب وتتنافس خلاله الفرق الرياضية فى كرة القدم والكرة الخماسية اضافة الدورى رمضانى يتم إقامته بجهود ذاتية بمنطقة المساعيد غرب العريش.