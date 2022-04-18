"شئون الحرمين" تقدم التوعية والإرشاد لقاصدي بيت الله الحرام

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تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم التوعية والنصح داخل المسجد الحرام عبر مركز "التوعية الرقمية"، الذي يُعنى بنشر المواد العلمية التوعوية، والمساعدة في عملية تنظيم المصليات وتفويج المعتمرينفي صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد في عدد من المواقع منها المقام، والمسعى، والإشراف المباشر على ذلك.

وتشمل الجهود تنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف، وتوجيههم للأدوار العلوية تخفيفاً للازدحام، وتقديم التوعية والنصح داخل المسجد الحرام عبر مركز "التوعية الرقمية" الذي يُعنى بنشر المواد العلمية التوعوية، والمساعدة في عملية تنظيم المصليات وتفويج المعتمرين مع الإدارات ذات الاختصاص، والمشاركة في الإشراف على الجنائز وإحصائها.

وتشارك إدارة الهيئة بالمسجد الحرام خلال رمضان المبارك بـ 111 موظفاً من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لخدمة قاصدي المسجد الحرام يعملون على مدار الساعة.

كما خصصت عدداً من البرامج والمبادرات من أهمها برنامج "وقولوا للناس حسنا" وهو برنامج يهتم بالزوار والمعتمرين والتعامل معهم بالكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة، وتوزيع المطبوعات الإرشادية بعدة لغات منها "الإنجليزية، والأردو، والمليباري.