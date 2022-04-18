جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 504 ملايين إصابة

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و198 ألفا و460 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و618 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و207 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 521 ألفا و965 حالة.