جامعة الإسكندرية تطلق إشارة البدء للدورة الرمضانية للطلاب الوافدين

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، حفل إفطار جماعى للطلاب الوافدين، مساء الأحد، شارك فيه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلى عدد من السفارات، و150 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية، وذلك بهدف زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين بالجامعة.

وعلى هامش الحفل أطلق نائب رئيس الجامعة إشارة البدء لافتتاح دورة الألعاب الرمضانية للطلاب الوافدين وتعد هى الأولى هذا العام بعد عودة النشاط الرياضى بالجامعة.

وأشار الدكتور وائل نبيل، إلى أن هذا الاحتفال يعد الأول الذى تقيمه جامعة الإسكندرية للطلاب الوافدين تماشياً مع مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقها وزير التعليم العالي، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن اللقاء التقاط للصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما استمع الدكتور وائل نبيل للمشكلات التى تواجه الطلاب خلال فترة دراستهم بمصر، ووجه إدارة الوافدين، بسرعة الاستجابة لمطالبهم واحتضانهم، كما أثنى على تنظيم ذلك التجمع الذى يقرب بين الثقافات المختلفة ويعرف الطلاب الأجانب على الثقافة المصرية ليكونوا خير سفراء لبلادهم.