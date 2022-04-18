بيض الشيكولاتة.. عادة أوروبية تحتفل بها فنزويلا فى عيد الفصح (صور)

فاطمة شوقى

توسع متاجر الشيكولاتة فى فنزويلا من عروضها كل عام فى عيد الفصح، وذلك سعيا لزيادة مبيعاتها من بيض الشيكولاتة، التى تعتبر من أبرز العادات التى يتم الاحتفال بها فى عيد الفصح، رغم أنها فى الأساس عادة أوروبية.

يشير المؤرخون إلى أن عادة الاحتفال بعيد الفصح وربطها ببيض الشيكولاتة والبيض الملون ، تعود إلى العصور الوسطى، في البداية كانت عبارة عن بيض دجاج تم رسمها وتزيينها، وفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية.



بيض الشيكولاتة

ويهتم المتخصصون فى أوروبا خاصة فى ألمانيا، بإدراج الشوكولاتة في هذا الاحتفال، الذي يدمج قدوم الربيع، وانتهاء الشتاء، وفقًا لتقليد شمال أوروبا ، في يوم عيد الفصح ، يجب على الأطفال العثور على بيض الشوكولاتة المخبأ في المنزل، وعلى الرغم من أن الأرانب من الثدييات ، إلا أن هذا النشاط الثقافي يقول إن أرنب عيد الفصح هو الذي يحمل البيض ويخفيه، وجدت محلات الشوكولاتة شخصيتها المفضلة في الأرنب لمرافقة بيض عيد الفصح الشهير بالفعل.



بيض الشيكولاتة فى عيد الفصح

في كاراكاس ، انتشرت عادة تسليم بيض الشوكولاتة خلال عيد الفصح الأحد من أسبوع الآلام مع وصول محلات الشوكولاتة الأوروبية المهاجرة إلى المدينة، بعد ذلك ، ساهم الإنترنت والشبكات الاجتماعية في نمو هذا النشاط في فنزويلا.

وبالنسبة لميجيل رودريجيز ، صانع الشوكولاتة من أحد الماركات، فإنه يرى إن الاحتفال بعيد الفصح مع الشوكولاتة أكثر شيوعًا، يقوم صانعو الشوكولاتة بتوسيع العرض كل عام ، ويقدمون قوالب مختلفة ، ويقدمون بيض عيد الفصح بألوان وأحجام مختلفة ؛ مع تنوع المعروض من محلات الشوكولاتة ، أصبح شراء هذا البيض أكثر شيوعًا بالنسبة للمستهلك ، ولهذا السبب ينمو الطلب عامًا بعد عام .



عيد الفصح بكاراكاس

ليس فقط شخصيات البيض تتألق في نوافذ محلات الشوكولاتة في كاراكاس خلال أسبوع الآلام. تهيمن أرانب الشوكولاتة أيضًا على الأرفف ، كرمز لوصول الربيع للأوروبيين، جنبا إلى جنب مع الأرانب والبيض ، فإن الدجاج والسلال وعربات اليد تكمل القوالب الأكثر استخدامًا في متاجر الشوكولاتة خلال هذا الموسم.