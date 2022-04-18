المدارس تطبق تقييمات تلاميذ رابعة ابتدائي فى المهام الأدائية بمادة العربى.. صور

كتب محمود طه حسين

طبقت المدارس الابتدائية تقييمات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية وفق جدول المهام الأدائية الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أكدت المدارس استقرار تقييم الطلاب وارتفاع نسب الحضور بين التلاميذ مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، مضيفة أنه يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، كما يتم شرح المهام الأدائية للطلاب من قبل المعلمين.

وتابعت الوزارة: يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: لا تحتج إلى التخوف أو القلق من بعض أولياء الأمور، قائلة: المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة الأخر يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم.